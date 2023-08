Brambilla: “Sempre un piacere giocare contro la prima squadra”

Il tecnico della Juventus Next Gen ha parlato dopo la sfida disputata contro la prima squadra dai suoi ragazzi

La Juventus ha vinto ieri sera, nella cornice dell'Allianz Stadium, la sfida in famiglia contro la JuventusNextGen. Buone indicazioni per Massimiliano Allegri, con la sua squadra che si è imposta per 8-0. Al termine della sfida il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato della sfida e della sua squadra.

"Per noi è sempre un piacere, un onore giocare contro la prima squadra, soprattutto in questo contesto. Era difficile, i valori erano differenti, ma abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi stanno facendo bene, quelli che sono in prima squadra daranno ulteriore qualità"

"Kaio Jorge si è allenato con noi 10 giorni, deve solo stare bene, ma è un ragazzo serio, ha qualità sopra la media e non sta a me elencarle. Oggi purtroppo lo ha dimostrato. Gonzalez è arrivato ieri, ha fatto mezzo allenamento con noi ed oggi ha giocato. Ha vinto il Mondiale U20, ma è da scoprire, il suo percorso lo deciderà la società, ha qualità. Huijsen è un 2005, è a disposizione di Allegri, decideranno loro se mandarlo a giocare con noi, ma l'anno scorso in C è cresciuto molto".