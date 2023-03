Brambilla: “Finale meritata, i ragazzi sono pronti per la gara”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua in conferenza, in vista della finale di Coppa Italia.

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla finale di Coppa Italia Serie C: "È una finale meritata che i ragazzi si sono meritati giocando sempre in trasferta compresa l'ultima partita. Io la sto vivendo tranquillamente come tutti i ragazzi perchè si tratta di una partita di calcio. Per noi sono importanti i risultati e non sono mai in secondo piano soprattutto per ragazzi di questa età. Vogliamo fare bene e dare il massimo per portare a casa il trofeo.

I ragazzi sono pronti per affrontare questa partita. Noi abbiamo cercato di trasmettere tanta tranquillità perchè in campo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Sappiamo di aver di fronte una squadra forte, ma sappiamo di poter far bene.

Se parliamo di quando sono arrivato, l’ultimo dei miei pensieri era rivolto alla finale di Coppa Italia. Mi è stato chiesto di far crescere i ragazzi. Passi in avanti ne abbiamo fatti tanti, abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. L’obiettivo dei risultati era l’ultimo dei miei pensieri, volevo creare un clima giusto, sano, di competizione, di serenità da portare alla squadra. Passando tutti i turni di Coppa Italia ci abbiamo sempre creduto, compreso. Ora ci crediamo, siamo qui per questo. Sogni? Tra poco ho 50 anni, sogni nel cassetto ne ho pochi. Siam qui per lavorare, i sogni vedremo quello che succederà".