Brambilla: “Capolavoro essere arrivati ai playoff”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. La partita è stata condizionata dalla prima espulsione, i ragazzi non hanno mollato, abbiamo creato qualcosa ma non siamo riusciti a essere pericolosi. Ora dobbiamo concentrarci al massimo per i playoff”.

Sulla partita

"Ci aspettavamo questa atmosfera calda in questo stadio, abbiamo fatto una buona gara però condizionata dall'inferiorità numerica. Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff per come eravamo partiti, abbiamo lavorato e trovato continuità di risultati che ci hanno permesso di uscire quasi subito dalle zone pericolose, faccio i complimenti ai ragazzi. Ora andiamo a Benevento a giocarcela".