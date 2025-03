Brambilla: "Ci stiamo allenando bene. Sul futuro..."

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo match.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Come sempre abbiamo analizzato l’ultima partita giocata. Contro il Giugliano, nel complesso, abbiamo disputato una buona gara contro una squadra ostica da affrontare in quanto molto brava nelle ripartenze, un’avversaria pungente. Lo sapevamo e nel complesso abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo quando la loro pressione è calata e i nostri valori sono emersi. Purtroppo ci è mancato soltanto il gol per vincere questo match». COME STA LA SQUADRA – «I ragazzi stanno continuando ad allenarsi bene. Sono settimane dove si lavora con entusiasmo e con il ritmo giusto. Dal punto di vista mentale e fisico siamo in salute, dobbiamo soltanto portare in campo la domenica questa applicazione, questa voglia che si vede durante la settimana, in ogni allenamento”.

Sul futuro

"Noi dobbiamo ragionare nell'immediato, a breve termine. Con una squadra giovane come la nostra non devi darti obiettivi a lungo termine, ma ragionare passo dopo passo. Dopo la sfida contro l'Avellino avremo tre partite in una settimana. Soltanto dopo queste quattro gare si potrà capire quello che potrà essere il mese e mezzo finale di campionato che ci attende, ma fino a quel momento è giusto continuare a lavorare pensando soltanto a noi stessi, senza proiettarci troppo in avanti".