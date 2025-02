Brambilla: “Il gruppo sta migliorando a vista d’occhio”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo match.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Stiamo progredendo nella lettura delle partite, delle varie situazioni: per esempio nell’ultima, nelle fasi in cui siamo stati costretti a difendere, lo abbiamo fatto bene e con ordine, rischiando poco. C’è stato però un bell’approccio alla gara, su un campo difficile, si vede che stiamo acquisendo consapevolezza e sappiamo di potercela giocare con tutti: questo era il nostro obiettivo da raggiungere, adesso dobbiamo essere ancora più bravi a far svoltare la partita dalla nostra parte, perché in Serie C niente è scontato, c’è un grande equilibrio”.

Sulla prossima gara

“Abbiamo già dimostrato con il Monopoli di essere all’altezza di qualunque avversario: il Benevento è una squadra di grande qualità, fino a un mese fa forse era considerata la favorita, adesso hanno un allenatore nuovo che per noi è ovviamente un’incognita. Ma come sempre, dobbiamo pensare a noi e a quello che sappiamo e dobbiamo fare, pur sapendo la forza del nostro avversario”. Intanto ecco le parole di Di Gregorio<<<