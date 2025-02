Brambilla: "Ora c'è più consapevolezza e qualità..."

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Siamo contenti e soddisfatti del lavoro che i ragazzi stanno facendo, sono cresciuti e i risultati ci hanno dato la giusta consapevolezza per affrontare al meglio le partite: sappiamo quando difendere forte, quando aprirci e giocare. Devo fare i complimenti a tutti perché abbiamo fatto una grande partita. Ho sempre detto che il Benevento è una squadra forte, con ottime qualità: dovevamo affrontarla nel modo giusto e ci siamo riusciti. In questa vittoria c’è tanto merito nostro perché li abbiamo limitati al meglio. L’esperienza ci insegna che nella prima parte di campionato facciamo più fatica perché i ragazzi devono abituarsi alla categoria: è normale, io da quando sono tornato su questa panchina ho trovato da subito un gruppo in grado di mettere spensieratezza e qualità in campo”.

Su Adzic

"Oggi abbiamo avuto l'opportunità di schierare Adzic, che ha delle doti incredibili: ha bisogno soltanto di giocare, di mettere minuti nelle gambe per entrare in condizione. È la filosofia con cui nasce la Next Gen: sappiamo che quando c'è bisogno per la Prima Squadra, noi lavoriamo anche per loro. A Potenza sarà un'altra gara complicata, ma ormai abbiamo imparato ad affrontare queste sfide e anche a gestire gli episodi che poi decidono queste partite. Contro il Benevento dovevamo difendere bene e ci siamo riusciti: faccio i complimenti ai ragazzi".