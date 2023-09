Focolari: “La Juventus non può giocare con questo atteggiamento”

Furio Focolari, intervenuto a Radio Radio, ha espresso la sua opinione sulla prestazione fornita dalla Juventus contro il Lecce in Serie A. Ecco le sue parole: "E’ fuorviate il fatto che il Lecce attualmente si trovi in quella posizione in classifica. La Juventus non dovrebbe avere un atteggiamento del genere contro una squadra che lotterà per la retrocessione".