Brambati: “Così com’è, la Juve fa tanto se arriva quarta. Su Allegri…”

L'agente ex giocatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi del mercato della Serie A.

redazionejuvenews

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi della giornata. La Juveha preso Di Maria e Pogba, ma serve anche altro: "Ho criticato spesso Allegri, ma la società non lo ha aiutato. Se ti tolgono Ronaldo a due giorni dalla fine del mercato non è facile. E' stato aiutato solo nella seconda parte, quando la situazione era ormai compromessa. Se ci fosse stato subito un sostituto all'altezza di Ronaldo, probabilmente avrebbe potuto fare qualche punto in più. Poi è stato anche un po' sfortunato, perché ha perso Chiesa a dicembre, che ha poi causato anche la nostra mancata qualificazione ai Mondiali. Ha deluso però anche Allegri, questo è vero. Credo che oggi se la Juve accontenterà in tutto il tecnico, lo metterà con le spalle al muro. Ma a oggi hai perso Chiellini e dietro hai solo Rugani, Danilo e Bonucci, oltre a Gatti, e non puoi lottare per lo Scudetto. Devono intervenire lì e sui terzini. E allora poi non ci saranno più scuse".

Sulle altre: "Le rose oggi sono ancora da definire. La Fiorentina non so che progetto abbia, dipende dagli obiettivi. Io non mi sbilancio su nessuno per il momento. Come l'Inter che dà via Skriniar e prende Bremer. Tappi così un buco? Io dico che non si rinforza così. La Juve con Pogba e Di Maria, con questa rosa, è già tanto se arriva di nuovo quarta".

Koulibaly, che piace molto alla Juve, deve decidere il suo futuro: "Difficile, sono scelte troppo personali. Io credo che faccia fatica a lasciare Napoli e l'ambiente. Si può solo consigliare al procuratore di sedersi e ragionare su cosa mettere davanti, la carriera, lo stile di vita o i soldi. A quel punto puoi capire e consigliargli cosa fare. Se la Juve gli offre un triennale da 6 più bonus è il contratto che ti fa chiudere la carriera e allora vai lì. Altrimenti può rimanere anche a meno e chiudere a Napoli. Per me neanche il procuratore sa cosa fare. Io valuterei la proposta del Napoli, perché è giusto farlo, visto che loro hanno avuto fiducia in lui e lo hanno lanciato. Poi se non mi soddisfa, valuterei le altre offerte".