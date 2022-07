Juve, visite mediche anche per Allegri. E intanto Pogba manda messaggi…

La stagione della Juventusentra nel vivo. Il club bianconero in questi giorni sta accogliendo tutti i calciatori per le visite mediche di inizio stagione e per i primi allenamenti, seppur con pochi giocatori disponibili. Questa mattina al J Medical è arrivato Angel Di Maria, tra la folla di moltissimi tifosi arrivati solo per accogliere il Fideo. Pochi minuti fa anche Massimiliano Allegri, assente in questi primi giorni di ritiro, si è presentato a Torino per svolgere tutti gli accertamenti necessari per iniziare la stagione al meglio. Infatti, in realtà l'annata 2022-23 della Vecchia Signora prenderà poi il via dall'11 luglio, con quasi tutti i calciatori al completo, compreso anche Paul Pogba.