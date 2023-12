Brambati: “La Juve come una 500 che va al massimo. Deve volare basso”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del rendimento della Juventus. Ecco le sue parole: "Per me è una 500 che va al massimo. Poi potrebbe avere uno spazio ulteriore di crescita se crescono i giocatori in attacco e cominciano a diventare più determinanti. E soprattutto se a gennaio completano il reparto di centrocampo che è carente anche a livello numerico. Non deve distanziarsi troppo dall'Inter e deve continuare a volare basso, come ha fatto finora. Ha ottenuto risultati importanti, anche sorprendenti".