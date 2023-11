Brambati: “Juve-Inter? Solo la vittoria dei nerazzurri lascerebbe il segno”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha espresso la sua opinione sul valore del match tra Juventus e Inter in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "Se finisce pari non lascia nessun segno. Se vince l'Inter lascia un segno perché da una botta al campionato, ma se vince la Juve non lascia un segno. Vorrebbe dire che potrebbe permettersi qualche errore per arrivare comunque tra le prime quattro e non più".