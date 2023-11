Pistone: “Juve seconda forza del campionato. Match con l’Inter importante”

Intervistato per fcinter1908.it, Alessandro Pistone ha parlato del prossimo match di Serie A tra Juventus e Inter. L'ex giocatore dei nerazzurri ha speso buone parole per i rivali bianconeri: "Le due squadre arrivano bene dal punto di vista umorale. I risultati stanno dando ragione ad entrambe. L'Inter si sta confermando una squadra in assoluta crescita dopo 3 anni con Inzaghi alla guida, la Juventus si sta affermando come la seconda squadra del campionato, solida e in grado di portare a casa il risultato, anche se non esprime un gioco eccezionale. Ci arrivano con qualche defezione da ambo le parti".