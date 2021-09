Brambati: “Contro il Napoli la Juventus rischia tanto, se perde va a -8”

Manca sempre meno all’importantissima sfida tra Napoli e Juventus. Sarà uno snodo fondamentale per la stagione dei bianconeri, che allo stadio Maradona potrebbe risollevare le sorti di un’inizio di campionato decisamente deludente....

Ai microfoni di TMW Radio, è stato intervistato il procuratore sportivo Massimo Brambati, che ha parlato di Moise Kean e della partita della Juventus contro il Napoli. "Kean rispetto a Kulusevski ha più gamba per spaccare la partita, a partita iniziata quando gli altri perdono energie. Uno come lui non me lo gioco subito titolare. Un po' come Douglas Costa. Quando vai sotto e devi cambiare la partita non hai qualcuno con le sue caratteristiche. Questa comunque non è una Juventus B, ma quasi".

"Con l'Empoli ho rivisto la Juventus di Pirlo - Ha continuato Brambati -. Voleva giocare col fraseggio da certe situazioni e la Juve di Allegri non è mai stata così. Nessun alibi? Allegri si è trovato con questi giocatori. Ci sono dei giocatori non da Juve ma la società sta pagando errori di valutazione tecnica che sono ormai antichi e che ancora rimangono. Sono errori, anche economici, che Allegri sta pagando. La Juve rischia tanto, se perde va a -8. Poi ci sarà pure il Milan, insomma il calendario non è semplice". Una situazione sicuramente complicata, che la Juventus dovrà cercare di gestire nel migliore dei modi. Vincere contro il Napoli sarebbe solo il primo passo di una lunga serie di traguardi da raggiungere, ma perdere altri punti per strada sarebbe disastroso.