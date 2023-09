Braglia non ha dubbi: “Vlahovic-Chiesa: miglior coppia del campionato”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Sul match di domani della Juve ha detto: "E' l'allenatore che deve fare un certo tipo di lavoro settimanale. Detto questo però non sono così sicuro che la Juve sia dietro a Inter, Milan e Napoli. Sulla carta sì, ma senza coppe può programmare meglio. E poi alla Juve lavorano per un solo obiettivo e c'è un ambiente sereno. Alla luce di questo è più forte di Milan e Napoli ed è antagonista dell'Inter.

Sulle parole di Carnevali su Berardi e la Juventus:"Berardi tutti lo vogliono ma poi nessuno lo prende. Penso che la Juve se ha bisogno di qualcosa, credo che serva qualcosa in difesa e uno in mezzo al campo. La vedo un po' fragile dietro, anche se devo dire che vincere le partite nel modo in cui le ha vinte la Juve vedo che c'è qualcosa di diverso. C'è un'aria completamente diversa rispetto allo scorso anno, credo anche merito di Giuntoli". Su DV9-Chiesa: "Per me è la miglior coppia di campionato".