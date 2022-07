Braghin: “Lavoriamo per confermarci in Europa e continuare a vincere in Italia”

“ Il livello generale delle squadre medie è cresciuto , prima c’era una stella attorno a cui costruire la squadra, mentre ora si vedono squadre compatte, che fanno del gruppo la loro forza e hanno anche la meglio su chi ha una stella di prima grandezza e poco altro. Si esprime un calcio molto fisico, atletico, dove non c’è respiro anche a livello mentale. Mercato? Qualche spunto non guasta mai, siamo lavorando. Per vedere le mie giocatrici ho dovuto accendere la tv, è una bella esperienza per tutte loro. Alcune sono ancora in corsa, mentre altre avranno un po' di meritata vacanza prima di tornare qui a lavorare in vista del 18 agosto quando inizierà la nostra Champions ".

"Sarà la stagione più complicata fra quelle disputate, arriviamo con un carico di gare giocate importante, 40 giorni di ritiro e la delusione europea, non sarà semplice ripartire dal punto di vista fisico e mentale. Il campionato sta crescendo a livello di competitività, le squadre stanno investendo in maniera importante e poi confermarsi dopo 5 anni sarà ancora più complicato. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto finora, giorno per giorno, per superare una concorrenza che si è alzata ancora. In Italia siamo la Juventus e dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi possibili, mentre in Europa dobbiamo vedere se riusciamo a confermarci per smentire l’idea che i quarti sono stati un episodio".