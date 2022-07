Calciomercato Juventus, news col botto: “Dopo Bremer, Paredes e altri 2”

1 di 2

Calciomercato Juventus, Paganini svela alcune grosse notizie.

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, la cessione di Matthijs de Ligt al Byern Monaco può sbloccare nuovamente il calciomercato della Juventus in entrata. Così pare essere stato, almeno per quanto riguarda Gleison Bremer. Appena ceduto il difensore olandese, la Juve ha accelerato subito per il centrale brasiliano, assicurandoselo in tempi record nonostante la concorrenza di Beppe Marotta.

Bremer arriva per sostituire proprio de Ligt, ma la Vecchia Signora non pare volersi accontentare. Tutt'altro. E così, proprio come vi avevamo raccontato, la cessione dell'ex Ajax può dare alla Juventus la spinta necessaria per sbloccare anche altre importanti trattative di mercato.

Sprint in mezzo

Tra i primi obiettivi di Madama ora pare esserci un nuovo centrocampista. Per la precisione, un regista. E il nome di quello che dovrebbe essere il prescelto è ben noto a tutti: Leandro Paredes. L'esperto di calciomercato Paolo Paganini ha svelato news importanti riguardanti proprio il centrocampista argentino. Ecco le sue parole su Twitter: "C’è stato un nuovo incontro tra la Juventus e il PSG per Paredes, è stato offerto anche Kurzawa". Occhio dunque ad un possibile maxi affare con i parigini, visto che la Juve starebbe cercando anche un nuovo terzino sinistro. Oltre a Paredes però, il club bianconero si starebbe muovendo anche per altri due colpi di grosso calibro <<<