Brachino: “Le milanesi vanno forte. Poi ci sono Napoli e Juventus”

Brachino ha fatto il suo pronostico sulla Serie A dopo l'ultimo turno: per il giornalista sarà derby milanese con Napoli e Juventus a seguire

Intervenuto a Sportitalia, Claudio Brachino ha fatto il suo pronostico sulla griglia finale della Serie A alla luce dei risultati e delle prestazioni del weekend. Per il giornalista la Juventus sarebbe la terza incomoda del campionato, alla pari del Napoli . Ecco le sue parole:

"Troppo presto per fare bilanci ma le romane sono rimaste già davvero indietro. Se quelle davanti dovessero tenere questo passo mi sembra impossibile per le altre recuperare. Le due milanesi vanno forte, poi ci sono Napoli e Juve. Fiorentina e Atalanta sono interessanti, potrebbero essere le rivelazioni in zona Champions. le due romane le vedo nettamente dietro al momento”.