Mancini: “Vialli mi disse che dovevamo vincere i Mondiali 2026”

Il ct azzurro poi ha spiegato come Vialli gli parlò della sua malattia: "Lui non mi ha parlato della sua malattia all'inizio. Me l'ha svelato nel 2019. Mi disse che aveva questo problema e che si stava curando. Era molto positivo perché lui è sempre stato un combattente, ma quando mi parlò di questa malattia mi disse di non averlo fatto prima per non farmi soffrire. Da quel giorno sono cambiate molte cose: il tempo che passava e la speranza che lui ce la facesse. Fino all'ultimo abbiamo sperato in un miracolo".