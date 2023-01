Verso Napoli-Juve, tutte le statistiche e le curiosità

In vista della sfida tra Napoli e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match

redazionejuvenews

In vista della sfida tra Napoli e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match: "Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A TIM contro la Juventus (1V, 1N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i bianconeri dal 2011 (cinque in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite di Serie A TIM (70) e quella contro cui ha incassato più reti totali nella competizione (224). Tuttavia i partenopei hanno perso solo una delle ultime cinque contro i piemontesi, dopo aver registrato quattro sconfitte nelle precedenti cinque.

Questa è solo la quarta volta nella storia della Serie A TIM in cui la Juventus affronta il Napoli con almeno sette punti in meno in classifica. Nelle precedenti tre (1988, 1989 e 2011) i bianconeri sono rimasti imbattuti grazie a due successi e un pareggio.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A TIM contro la Juventus e solo una volta nella sua storia nella competizione è arrivato a quattro di fila contro i bianconeri in casa (tra il 2007 e il 2011). L'ultimo successo bianconero al Maradona risale al 3 marzo 2019, grazie a un 2-1 firmato da Pjanic ed Emre Can.

Nelle ultime sei sfide tra prima e seconda in classifica in Serie A TIM, la squadra di casa non ha mai trovato il successo: cinque sconfitte e un pareggio. Il Napoli ha però già vinto una sfida, da prima della classifica, contro la seconda classificata in questo campionato (2-1 v Atalanta lo scorso 5 novembre).

La Juventus è imbattuta da otto partite di Serie A TIM in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.

Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco (39 reti per il Napoli) e la miglior difesa (sette gol subiti per la Juventus) di questa Serie A TIM. Inoltre queste sono due delle tre formazioni (12 i bianconeri, sette i partenopei) con più clean sheet finora registrati nel campionato in corso.

La prossima sarà la 450ª panchina in Serie A TIM per Massimiliano Allegri, che diventerà l'ottavo tecnico a raggiungere questo traguardo dal 1983/84 - dall'altra parte Luciano Spalletti è a una sola vittoria dall'eguagliare Carlo Ancelotti (275) per numero di successi in Serie A TIM dal 1983/84 (Allegri è a 273).

Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in Serie A TIM, solamente contro la Lazio (otto) ne conta di più. Quella bianconera potrebbe diventare la prima squadra contro cui il Cholito va in gol con quattro maglie differenti nella competizione (finora con Genoa, Cagliari ed Hellas Verona).

L'ultimo gol in Serie A TIM di Federico Chiesa risale al 6 gennaio 2022, proprio contro il Napoli. Quella partenopea è inoltre la formazione contro cui l'attaccante della Juventus ha effettuato più tiri nella competizione (43 in 10 incontri)". (legaseriea.it)