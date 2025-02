Bonucci: “I giocatori sono dalla parte di Motta. La Juve è la mia vita”

Intervistato da La Stampa l'ex Juve Bonucci ha parlato della squadra di Thiago Motta e del suo amore per i colori bianconeri

Intervistato da La Stampa l’ex Juve Bonucci ha detto: “Thiago Motta è un allenatore che conosce il calcio, sa dove vuole arrivare, in pochi sono come lui. Bisogna avere fiducia, dargli fiducia. Le difficoltà fanno parte del momento. I giocatori sono dalla sua parte, lo seguono, significa che la strada è quella giusta. E’ un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Parlo con i giocatori della Juventus, non trovo una voce che non sia di sostegno al lavoro di Thiago Motta”. L’ex difensore ha però criticato la scelta del capitano: “E’ una gestione che non mi piace. Contano la tradizione, le gare disputate, la conoscenza dell’ambiente. Sono convinto che il capitano debba essere quello più “anziano”, con maggiore esperienza. Ma Locatelli è uno che può farlo”.

Juve, le parole di Bonucci

Chiosa finale sul suo amore per la Juve: "E' la mia vita. Lo è fin dal primo tocco ad un pallone da bambino e lo è anche ora che ho smesso di giocare…. Rappresenti milioni di tifosi, non puoi sottrarti alle tue responsabilità partita dopo partita. Io ho messo la Juve anche davanti alla mia famiglia. Non è stato sempre un amore da 'cuoricini'? Come capita quando è amore vero".