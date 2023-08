Bonucci, l’AIC attacca la Juve: “Dignità calpestata, va reintegrato”

La Juventus sta preparando l'esordio in campionato in programma domenica 20 agosto contro l'Udinese: i bianconeri si sono allenati questi mattina insieme all'Alessandria, contro cui hanno svolto poi un test amichevole. La squadra si sta avvicinando all'esordio in campionato, e nel mentre continua a tenere banco la questione legata all'ex capitano Leonardo Bonucci. Il numero 19 è stato messo fuori rosa ad inizio stagione, ma non ha mai accettato la decisione.