Bonucci diffida la Juventus: alta tensione con il club

Il difensore ed ex capitano dei bianconeri sta cercando in tutti i modi di essere reintegrato nella rosa di Allegri

Manca ancora più di una settimana all'inizio del campionato, e la Juventus ancora non è riuscita a risolvere lo spinoso caso che si porta dietro da inizio stagione: Leonardo Bonucci, difensore e capitano dei bianconeri; è stato messo fuori rosa da Massimiliano Allegri, in quanto non più facente parte del progetto del tecnico. Una decisione, comunicata al numero 19 da Giuntoli e Manna, che lo hanno raggiunto durante le vacanze per spiegargli quello che sarebbe successo.

Dal suo ritorno a Torino quindi, Bonucci continua ad allenarsi con gli esuberi in orari differenti dalla prima squadra; e tutta questa situazione ha portato ad una sua reazione: negli scorsi giorni il legale dell’ormai ex capitano bianconero ha diffidato i vertici della Continassa, inviando una pec contenente la richiesta del reintegro del difensore nella rosa di Allegri. La Juventus, dal canto suo; non si è fatta pregare ed ha risposto a stretto giro. L'esclusione di Bonucci è frutto di una scelta tecnica, ed il giocatore ha comunque a disposizione le migliori condizioni per allenarsi.

Con questa mossa Bonucci si è tutelato, e si è aperto la possibilità di citare la Juventus di fronte al collegio arbitrale: a quel punto ci sarebbe o la risoluzione del contratto, o un indennizzo, che potrebbe superare i 2 milioni di euro. Il numero 19 le sta provando tutte per farsi reintegrare in squadra, ma Allegri e la società non sembrano intenzionati a smuoversi dal loro volere.