Calciomercato Juve | Ciao Zakaria! Mossa clamorosa di Lukaku?

Le ultime novità riguardanti le mosse di calciomercato della Juventus: facciamo il punto su tutto ciò che c'è da sapere

La Juventus sta dando una smossa al proprio calciomercato. Finalmente, aggiungiamo noi. Giuntoli ha mosso qualche pedina importante rispetto alle uscite: Zakaria saluta e porta circa 20 milioni di euro nelle casse dei bianconeri, che dovrebbero anche mantenere una percentuale sulla eventuale rivendita. E poi c'è Pellegrini, oramai ad un passo dalla Lazio. L'affare dovrebbe essere in prestito per 2 anni con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Europa dei biancocelesti. Ma ovviamente, quello che più interessa in questo momento, è il discorso legato a Lukaku. Come andrà a finire?

Zakaria parte! E Lukaku? — In queste ore è successo di tutto. Il Chelsea prende tempo e secondo qualcuno non sarebbe neanche più interessato allo scambio con Vlahovic. Ma indiscrezioni che abbiamo raccolto con la nostra redazione, ci dicono che nulla è ancora precluso. Ovvio, è tutto legato al fatto che per Allegri sarebbe una prima scelta assoluta. Altrimenti, Giuntoli potrebbe puntare anche su altri nomi: come quello di Jonathan David che rimarrebbe una possibilità nel caso in cui dovessero esserci degli intoppi fatali proprio con BigRom. Nel frattempo, proprio a questo proposito, arrivano delle novità pesantissime.

Secondo quanto viene svelato da Carlo Pellegatti in esclusiva a ilmilanista.it, esiste qualche possibilità - per ora remota - che Lukaku possa considerare il passaggio in rossonero. Questo perché lui, vorrebbe restare in Italia. Sarebbe una mossa clamorosa, ovviamente. Maggiore di un passaggio alla Juve. Che però, rimane in pole per assicurarselo. I prossimi giorni potrebbero sbloccare la trattativa. Nel caso, la Juve potrebbe anche tentare un altra mossa importante. Che vi sveliamo.

L'idea potrebbe comunque essere quella di vendere Vlahovic altrove (a ottimo prezzo) per poi accontentare il Chelsea e comprare il cartellino di Lukaku. Al momento se ne parla, ma non c'è niente di concreto. L'unica certezza pare rappresentata dal fatto che il giocatore spinge per vestire la maglia bianconera, arrivando a Torino. Noi, continueremo a tenervi informati. E proprio in questo senso, occhi bene aperti. Giuntoli avrebbe infatti preso un'altra decisione molto grossa <<<