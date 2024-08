Bonsignore: “Alla Juventus tira un aria molto diversa”

Filippo Bonsignore ha parlato di alcuni dei temi dell'ultimo match della Juve: per il giornalista, nell'ambiente si respirerebbe entusiasmo

Intervistato per Radio Bianconera, Filippo Bonsignore è ritornato sui temi della vittoria della Juventus in Serie A contro il Como. Ecco le sue parole: “Mbangula? Tutto è bene quel che comincia bene. Alla Juventus ci sono un’aria diversa e un entusiasmo differente. Con Motta, in campo si percepisce anche la serenità dei singoli. La stagione è lunga e piena di impegni, ma l’inizio è decisamente buono”.

Bonsignore su Chiesa

Inoltre, il giornalista si è espresso su un possibile trasferimento di Federico Chiesa al Barcellona: “La clessidra scorre, la chiusura del mercato si avvicina e Chiesa rischia un anno in tribuna. Gli agenti del giocatore sono a lavoro. Barcellona? In quella zona del campo lì hanno uno che si chiama Yamal. Molto dipenderà anche della richiesta del giocatore”.