Bonini: “Juventus-Inter? I bianconeri arrivano nelle migliori condizioni”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla sfida di stasera tra i bianconeri e L'Inter in Coppa Italia.

redazionejuvenews

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sulla sfida di stasera: "Juventus? Arriva sicuramente nelle migliori condizioni, ad eccezione della sconfitta di Roma è sempre stata vincente nell'ultimo periodo. Sta andando bene, anche se contro l'Inter non è mai facile. L'importante è assistere ad un grande spettacolo, vinca il migliore. Si parla sempre di giocar bene, ma i risultati in questo momento stanno arrivando.

Cosa gli vuoi dire a questa squadra? Ad eccezione della Champions, dove è uscita davvero male, e con tutti i problemi che sono successi quest'anno, la Juve è ancora in corsa su tutti i fronti. Di Maria, Rabiot e Cuadrado sono grandi giocatori, importanti nei meccanismi di squadra, ma preferirei non rinnovarli e far crescere così i nuovi Marchisio e Del Piero.

La Juventus ha investito saggiamente nella formazione Next Gen proprio per fabbricarsi in casa i talenti del futuro. Il mio augurio è di vedere più italiani all'interno della rosa, visto che al giorno d'oggi si punta troppo sugli stranieri. E' chiaro che ci vorrà tempo e pazienza, ma poco alla volta e si fa tutto. Con Miretti, Fagioli e tuttli gli altri, la strada sembra già tracciata".