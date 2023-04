Juventus-Inter, i convocati di Allegri: la decisione su Chiesa

Tutto pronto per il primo match delle semifinali di Coppa Italia . La Juventus dopo il brillante filotto di vittorie in campionato e i quarti di finale conquistati in Europa League vuole proseguire anche nella coppa nazionale. Di fronte ci saranno i nerazzurri, in una rivincita per i meneghini dopo l'Inter-Juventus dello scorso 19 marzo, tra le polemiche per il gol vittoria di Kostic.

La società bianconera ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida in programma questa sera, ore 21:00. Nei 25 convocati da Allegri c'è spazio per più di qualche ritorno. Alex Sandro è alla sua seconda convocazione consecutiva, dopo quella contro i gialloblù. Così come spicca un attacco al completo, con il rientro di tutti gli elementi a disposizione del mister, compreso Chiesa. L'ex Viola difficilmente lo vedremo dal primo minuto ma se è in condizione potrà giocare uno spezzone di partita nella ripresa. Solo in tre gli assenti in casa bianconera: Pogba, Bonucci e Kaio Jorge. Di seguito la lista completa dei convocati per la gara.