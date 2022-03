Bonatti: “Vittoria pesantissima. I ragazzi sono straordinari”

Dopo il successo sul campo del Genoa per 2-1, il mister dell'Under 19 della Juventus si è mostrato molto contento della prestazione dei suoi.

La Primavera bianconera ha vinto una gara importante sul campo del Genoa. Andiamo a leggere il commento del tecnico Andrea Bonatti e a vedere il tabellino del match, tutto pubblicato sul sito ufficiale della Juve: "La Juventus Under 19 esce con tre punti pesantissimi dalla complicata trasferta contro il Genoa. Finisce come all’andata: 2-1 al campo sportivo “Begato 9” grazie alle reti di Iling e Mulazzi. Per i rossoblù a segno su rigore Sahli al 90’. Per la quarta volta consecutiva i bianconeri segnano due reti contro i liguri e per la terza volta portano a casa l’intera posta in palio. Un successo, quello di oggi, reso ancora meno scontato dalla presenza di cinque fuori quota nella formazione di Mister Chiappino.