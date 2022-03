Mercato Juve / Un altro big oltre a Jorginho: “Cherubini si è mosso!”

La dirigenza della Juve studia le sue mosse in vista del prossimo mercato estivo: ecco le ultime novità che stanno circolando in queste ore

redazionejuvenews

Anche se deve ancora concludersi, possiamo già dire che questa stagione ha insegnato qualcosa di molto importante alla Juventus. Il concetto chiave è che, purtroppo, questa squadra è ancora lontanissima dai livelli di qualche anno fa. E che non è pronta e preparata per competere ai massimi livelli, né in Italia né tantomeno in ambito europeo. Ma non facciamo passare questi concetti e queste brutte realtà come la normalità. La Juventus è molto di più, deve essere molto di più. E deve tornare al più presto quella di una volta. La dirigenza, anche con il mercato di gennaio, ha fatto capire le sue intenzioni per il futuro. Dunque ci attende un'estate di fuoco da questo punto di vista.

Anche il prossimo calciomercato infatti promette grandi novità in casa Juve. Che si sta già muovendo su più tavoli contemporaneamente, alla ricerca dei profili giusti e di occasioni da poter cogliere al volo. La certezza è che sarà soprattutto il centrocampo ad essere al centro delle attenzioni della Vecchia Signora. In mezzo al campo arriverà un colpo di grandissimo calibro, ma gli acquisti per la mediana potrebbero essere anche un paio. Molto dipenderà dalle cessioni. Detto questo, la Juventus starebbe puntando forte su Jorginho, ritenuto per esperienza, caratteristiche, qualità e leadership il giocatore perfetto da piazzare in cabina di regia.

Ma l'italo-brasiliano in uscita dal Chelsea non sarebbe l'unica idea bianconera per quel ruolo. Stando a quanto riferito infatti da Tuttosport, Cherubini e soci avrebbero individuato l'alternativa di lusso a Jorginho e si sarebbero già mossi per sondare il terreno. Stiamo parlando di Leandro Paredes del PSG, argentino classe '94 che tra l'altro piace da tempo alla Juve e in particolar modo a Max Allegri. Madama avrebbe già effettuato un primo sondaggio per Paredes, in attesa di capire come evolverà la situazione riguardante Jorginho. La Juventus studia le sue mosse e si muove in più direzioni. E nel frattempo ha già pronta la lista della spesa completa per il prossimo calciomercato estivo: altri 5 colpi già in programma, ecco tutti i nomi! <<<