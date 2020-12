Juve Women da record: 10 vittorie nelle prime 10 di campionato

TORINO – Con la vittoria per 4-1 contro la Roma, la Juventus sta collezionando uno score da paura: 10 vittorie nelle prime 10 giornate di questo campionato e, ovviamente, 30 punti in classifica, Da record anche la punta bianconera, Cristiana Girelli, che con la doppietta di oggi ha messo a segno ben 11 reti in 10 giornate. La Juventus riuscirà a vincere l’ennesimo scudetto e a mantenere questo trend per il resto della stagione? >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<