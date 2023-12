Bonan: “La Juventus di Allegri è squadra senza stelle ma con grandi valori”

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato della crescita della Juventus mostrata in questa stagione. Ecco le sue parole: "Secondo ma la Juventus si è liberata di alcuni nomi pesanti ma che non rendevano per il loro blasone: Di Maria , faccio un nome su tutti. Questo ha determinato una situazione nella quale Allegri sta benissimo. Cioè Allegri è riuscito a costruire un gruppo senza stelle ma con grandissima forza morale".

Il giornalista ha proseguito: "Ecco io ho visto anche giocare la Juventus dal vivo contro il Monza, è una squadra che non ti riempie l'occhio come spettacolo, ma ha una grandissima forza dietro, è robusta a centrocampo e sa trovare delle risorse giuste anche in attacco. In attacco, insomma, con quei quattro attaccanti poi possono essere tutti utili nel corso della partita, veramente ha qualcosa in più".