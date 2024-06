Bonan: “Con questi 3 innesti la Juventus sta diventando solida”

Bonan ha parlato delle mosse della Juventus sulla campagna acquisti: per il giornalista, i bianconeri starebbero accrescendo in solidità

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato dei piani e delle prime mosse della Juventus per rafforzare la propria rosa. Per il giornalista, i nomi accostati ai bianconeri, in particolare quelli dei centrocampisti, prometterebbero un salto di qualità non indifferente. Dopo Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli starebbe infatti lavorando per assicurarsi le prestazioni di Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Khephren Thuram del Nizza.

Bonan sulla Juventus

Ecco le sue parole: “Il centrocampo della Juventus potrebbe diventare molto solido con l’arrivo di Douglas Luiz, Koopmeiners e, se si concretizza, anche il fratello minore di Thuram. Questo rafforzerebbe notevolmente il reparto di centrocampo della Juve”.