Bologna-Juve, la moviola: Doveri “grazia” due volte i bianconeri

La moviola della partita tra Bologna e Juve: l'arbitro Daniele Doveri è chiamato a due episodi delicati che "premiano" la squadra bianconera

Una partita divertente, un gol per parte e due “gialli” da moviola. La partita tra Bologna e Juventus termina con un pareggio che tiene vivissima come non mai la lotta per la zona Champions, con ogni probabilità determinata anche dalle scelte dell’arbitro Daniele Doveri. Infatti, nel primo tempo l’arbitro è chiamato a decidere su due situazioni al limite che danno ragione entrambe le volte alla squadra bianconera. Quella più eclatante riguarda l’intervento in ritardo di Mckennie su Freuler, affossato dopo una verticalizzazione di Cambiaghi. Dopo un consulto audio con il Var, il direttore conferma la scelta di non assegnare un rigore ai padroni di casa. Una scelta quantomeno molto discutibile.

Al 38′ minuto, Savona intercetta di mano un pallone controllato da Orsolini. Anche questa volta, Doveri sceglie di lasciar correre nonostante alcuni dubbi, ma anche qualche attenuante in più. Tra il primo e il secondo tempo, vengono annullati due gol alla Juventus: il primo netto a Nico Gonzalez, mentre è più lieve quello su Cambiaso. Infine, corretta la scelta di non assegnare un rigore sull’intervento al 75′ minuto su Kolo Muani. Leggi anche le pagelle di Di Livio della Juventus contro il Bologna <<<