Bologna-Juve, Calvarese: “Doveri vede bene in area di rigore, ma fa diversi errori”

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Doveri in Bologna-Juve: “Partita molto accesa al Dall’Ara per Doveri, che alla sua maniera fischia poco e ammonisce meno, ma esagera tralasciando contatti fallosi e qualche giallo. Per sua fortuna, vede bene nelle due aree di rigore. Nel primo tempo mancano un fallo e un giallo per Lucumì che tocca irregolarmente Kolo Muani sul viso. L’episodio più contestato però è il contatto McKennie-Freuler nell’area bianconera. Entrambi inizialmente puntano ad arrivare sul pallone, ma nessuno acquisisce un vantaggio; Freuler allarga la gamba non più per raggiungere la sfera (a differenza di McKennie) bensì bensì per creare un contatto e farsi travolgere dall’avversario, c’è uno scontro ma a mio avviso nulla di falloso. Vero che in passato su situazioni simili abbiamo visto assegnare dei rigori, ma questo tipo di penalty non mi hanno mai trovato d’accordo”.

Bologna-Juve, la moviola di Calvarese

"Poco dopo, invece, giustificata la protesta di Orsolini per un fallo di mano di Savona non ravvisato dall'arbitro: il difensore allarga il braccio, anche se è girato di spalle, per intercettare il pallone. Non è una chiara occasione da gol, non è da rosso bensì da giallo. Nel finale giusto lasciar proseguire su Lykogiannis-Kolo Muani; silent check per un possibile tocco di mano di McKennie, ma non è rigore. Corretti i gialli per Locatelli, Nico Gonzalez, Alberto Costa e Castro", ha concluso.