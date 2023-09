Boloca: “La mentalità fa la differenza. Si è vista con Juventus e Inter”

Daniele Boloca ha è ritornato sulle recenti vittorie del Sassuolo su Juventus e Inter: per il giocatore sarebbe una questione di mentalità

Intervistato da Rai Sport, Daniele Boloca, rivelazione con il suo Sassuolo, è ritornato sulle vittorie contro Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "ll mister ci ha chiesto di giocare con personalità e coraggio e di fare la nostra partita e noi abbiamo fatto come ci ha richiesto. Dobbiamo ripartire da questo tipo di prestazioni e proseguire su questa strada. Secondo tempo? Nel primo tempo c'è stata una gara in cui abbiamo retto bene, ci siamo difesi bene, abbiamo creato le nostre occasioni e siamo entrati con ancora più grinta e anima e questa è stata la chiave per la vittoria".