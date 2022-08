Bojinov: “Mi sento spesso con Vlahovic, lavora tantissimo”

Valeri Bojinov, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole su Vlahovic: "Io con lui mi sento almeno un paio di volte a settimana e ti posso dire che sta lavorando tantissimo. Lui è consapevole che è alla Juve e che se perde anche solo un’occasione, ci sarà un altro giocatore pronto a prendere il tuo posto. Quando c’è più concorrenza hai stimoli elevati e devi sempre lavorare di più per dimostrare di essere il più forte. Il ragazzo lavora tantissimo, soprattutto di testa. Chi lo conosce sa che è un gladiatore, un guerriero, quando vai a fare la guerra ti porteresti sempre uno come Dusan. Non è un caso che ha fatto già due gol, se non lavori Dio non ti aiuta".