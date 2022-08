News Juve / Depay? Di Marzio stupisce tutti: “Cherubini ci prova per…”

Nel calciomercato non esistono le cose certe, fino a quando non si vede il calciatore tanto agognato con la maglia della propria squadra. La sessione estiva della Juventus in altre circostanza sarebbe già potuta essere chiusa, ma qualche intoppo non previsto a portato a dei rallentamenti spiacevoli.

Ormai lo sa anche un bambino cosa sta cercando la Juve per completarsi. Almeno un centrocampista (magari un regista) e almeno un attaccante, che possa essere in grado di giocare sia come prima punta che come esterno. In pole ci sono rispettivamente Paredes del Psg e Depay del Barcellona. Ma la dirigenza bianconera non può limitari a quei nomi, visto che sono sorte alcune difficoltà nella chiusura di tali operazioni. Gianluca Di Marzio ha chiarito bene come stato le cose e ha rivelato una nuova idea di Cherubini<<<