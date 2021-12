Da Boga a Ikone: le big di Serie A si rinforzano. Juve che fai?

Il 2021 è agli sgoccioli e il mercato si avvicina. Le avversarie della Juve in Serie A si stanno rinforzando: i bianconeri faranno lo stesso?

redazionejuvenews

Il 2021 è ormai agli sgoccioli e il mercato di gennaio si avvicina. Tra infortuni e Coppa d'Africa per tutte le squadre di Serie A è arrivato il momento di rinforzare le proprie rose. Alcune squadre hanno già cominciato a muoversi, chiudendo i primi acquisti. Nello specifico, la Fiorentina ha acquistato per 15 milioni più bonus Ikone, esterno offensivo francese del Lille. Il classe 1998 andrà quindi a formare insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez un tridente da sogno per la squadra di Italiano. L'altra squadra ad essersi mossa in anticipa è l'Atalanta, che dopo mesi di voci e trattative ha definito l'acquisto di Boga dal Sassuolo. L'esterno ivoriano è attesa a Bergamo in giornata per le firme.

Queste due operazioni di mercato hanno una cosa in comune: entrambi gli acquisti sono stati fatti da due big di Serie A, dirette concorrenti della Juventus in campionato. A quanto pare, le avversarie dei bianconeri si stanno rinforzando, pronte a darsi battaglia nella seconda metà di stagione. E la Juve? Per il momento la dirigenza bianconera non sembra vicina a chiudere nessuna trattativa. Dybala, Cuadrado e Bernardeschi stanno aspettando il rinnovo di contratto, mentre all'orizzonte non si vedono possibili operazioni né in entrata né in uscita.

La crisi economica che ha colpito la Juventus, infatti, impedisce ai bianconeri di poter investire pesantemente sul mercato. Niente operazioni alla Cristiano Ronaldo per intenderci. Per questo prima di poter acquistare sarà necessario vendere. Chi? Il primo nome è sicuramente quello di Ramsey, ma sono a rischio anche Rabiot e Bentancur, così come Kulusevski e McKennie. Da capire la situazione di Alex Sandro: il terzino brasiliano ha perso posizioni nelle gerarchie ed ha un contratto molto pesante. In entrata i bianconeri cercano un attaccante, Scamacca e Vlahovic su tutti. Riuscirà la Juventus a rinforzare la rosa? Le avversarie lo stanno già facendo...