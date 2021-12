Juve, tanti auguri Aaron! Ramsey compie gli anni ma il suo futuro è in bilico

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto festeggiare il compleanno di Aaron Ramsey. Il futuro del centrocampista gallese è però in bilico

redazionejuvenews

In occasione del suo 31esimo compleanno la Juventus sui propri profili social ha voluto festeggiare Aaron Ramsey. Ecco il comunicato ufficiale: "Un altro compleanno festeggiato in bianconero per Aaron Ramsey che compie oggi 31 anni. Il centrocampista di Caerphilly è alla sua terza stagione in Italia e può già dire di avere vinto tutti i trofei nazionali: campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Come sempre, a fine dicembre arriva il momento dei bilanci sull’anno che si sta per chiudere: per il gallese classe ’90 gli ultimi mesi del 2021 lo hanno visto fermo ai box, ma dal suo arrivo a Torino sono 70 le presenze totalizzate con la maglia della Juve, tra tutte le competizioni, arricchite da 6 gol e 6 assist. E in un giorno così speciale per lui vogliamo fargli arrivare i nostri auguri di buon compleanno. Ci vediamo in campo, Aaron!". (Juventus.com)

Come specificato dal club bianconero, l'avventura in Italia di Ramsey è stata tormentata dagli infortuni. Con la Juventus il gallese quest'anno ha giocato pochissimo, qualche stralcio di partita che è bastato per poter dare un giudizio positivo sulle sue prestazioni. Proprio per questo il futuro dell'ex Arsenal è particolarmente in bilico.

Arrivato a Torino a parametro zero nell'estate del 2019, il classe 1990 avrebbe dovuto portare classe ed esperienza internazionale nel centrocampo bianconero. La realtà dei fatti racconta invece una storia diversa, fatta di prestazioni deludenti e una serie infinita di infortuni. Ora la Juventus lo ritiene un esubero e vorrebbe liberarsi di lui ma l'ingaggio faraonico non rende facile trovargli una nuova squadra. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e la possibilità di vederlo in Italia per un'altra stagione è molto alta. La dirigenza bianconera è alla disperata ricerca di una squadra interessata al suo cartellino, ma per il momento non sembrano esserci squadre all'orizzonte. Nel frattempo non possiamo che fargli gli auguri: buon compleanno Aaron!