Bodo Glimt-Juventus, Aleesami in conferenza”Sono tifoso della Juve”

Haitan Aleesami, attualmente difensore del Bodo Glimt, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani. Leggiamo le sue dichiarazioni:

Un pensiero sulla Juve? “Sono tifoso della Juve fin da quando sono bambino. Domani però saremo avversari e da juventino non sarò così contento”.

Come sei diventato tifoso della Juve? “Sono diventato tifoso della Juventus perché da bambino si seguivano le grandi squadre. Poi aveva in squadra campioni come Del Piero e Zidane”.

Sul momento della Juve? “Oggi ha qualche difficoltà e sono una squadre giovane in una società che qualche pressione la mette. Io da tifoso dico che si deve guardare avanti”.

Il cammino europeo del Bodo? “Abbiamo due punti ma abbiamo comunque fatto buone prestazioni. In Champions il livello è altissimo. Dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli per portare i punti a casa”.

Domani pensate di ottenere i tre punti? “Non si dice mai che si deve vincere. Noi però sicuramente vorremmo farlo e lo desideriamo tanto. Domani sera scenderemo in campo e faremo del nostro meglio”. Queste le parole di Aleesami.