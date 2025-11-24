Bodo Glimt-Juventus, la società ricorda l’appuntamento di domani

La Juventus su Instagram: “Preparandoci per la prossima battaglia in trasferta“. Domani alle ore 21:00 la sfida con il Bodo Glimt.

Giorno di vigilia per la Juventus, che si prepara al match di Champions League, in programma domani alle ore 21:00. I bianconeri sfideranno il Bodo Glimt in trasferta. Gli uomini di Spalletti sono alla ricerca della prima vittoria europea, dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui ottenuti.

Da poco è terminato l’allenamento alla Continassa e, alle 15 la Juventus partirà direzione Norvegia. La conferenza stampa di Spalletti è prevista per le ore 19:30.

Nel frattempo la società, attraverso il proprio account Instagram, ricorda a tutti i tifosi Juventini l’appuntamento di domani. Il post del club: “Preparandoci per la prossima battaglia in trasferta”.

