Bodo Glimt-Juve, l’ad del Bodo:”Siamo cresciuti con il mito di Buffon”

Frode Thomassen è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Leggiamo le dichiarazioni dell’ad del Bodo Glimt.

Il Bodo Glimt è pronto ad ospitare la Juventus nella quinta giornata di Champions League. Partita sicuramente speciale per il club norvegese, che affronterà per la prima volta i bianconeri.

L’amministratore delegato del club, Frode Thomassen, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato della crescita del movimento calcistico in Norvegia e della Juventus.

CRESCITA DEL MOVIMENTO

Sulla crescita del movimento in Norvegia e il paragone con l’Italia: “I talenti li avete anche voi. Qui sicuramente è stato fatto un buon lavoro a partire dalle scuole calcio e i settori giovanili. In Norvegia si pensa prima alla prestazione poi al tutto”.

A BODO TANTI TIFOSI DELLA JUVE

“Qui ci sono tantissimi tifosi della Juventus. Devo confessare anche io una cosa: ho una maglia della Juve e ne vado fiero. Qui siamo cresciuti con il mito di Gigi Buffon”.

FUTURO DEL BODO

”Tutto passa dal nuovo stadio, che sarà pronto non prima del 2027. Di sicuro non cambieremo i nostri budget. Pensiamo in grande ma coi piedi per terra, anche quando abbiamo dato via i nostri giocatori migliori siamo stati bravi a mantenere la nostra identità”.