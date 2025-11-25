Juve, Cambiaso in conferenza:”Sarà dura ma vogliamo i tre punti”

Andrea Cambiaso, ha presentato insieme a Luciano Spalletti, il match di questa sera, che vedrà la Juventus impegnata contro il Bodo Glimt. Di seguito le sue parole:

“Siamo consapevoli che il margine di errore sarà basso contro il Bodo Glimt. Domani dovremo fare punti, pur essendo consapevoli che sarà una partita importante. Il problema potranno essere il clima e il campo sintetico. La differenza sarà a livello fisico perchè giocheremo con temperature estremamente rigide e ciò influirà sulla respirazione, sulla forza nelle gambe, sulle scarpe. In Nazionale ho parlato con Vicario di questi aspetti e lui mi ha spiegato la differenza del campo e dell’Intensità. È stato un confronto positivo.