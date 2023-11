Marchegiani: “L’Inter fa benissimo. Alla Juventus servono rinforzi”

Marchegiani ha fatto un confronto tra le squadre in lotta per la vittoria dello scudetto: mentre l'Inter è ok, la Juve dovrebbe rinforzarsi

Ospite a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato delle quattro squadre in lotta per lo scudetto, tra cui la Juventus. Ecco le sue parole: "Inter, Juventus, Milan e Napoli sono quattro squadre che hanno una consapevolezza completamente diversa una dall'altra. L'Inter sta facendo benissimo, la Juventus ha trovato la sua chiave e la sta sfruttando bene. Milan e Napoli sono in difficoltà per motivi diversi perché nel Napoli c'è confusione e vedremo come si evolveranno le scelte societarie".

L'ex portiere ha proseguito: "Nel Milan c'è meno confusione come ha dimostrato anche in Champions di saper fare gare di altissimo livello però ha tantissimi infortunati e c'è anche qualche scelta che poteva essere fatta in maniera diversa. Mercato di gennaio? La Juventus ha diverse necessità perché a centrocampo sono corti e se riesce a trovare un giocatore che lega centrocampo e attacco lo deve prendere e migliorerei anche gli esterni".

