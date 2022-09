Birindelli sulla Juventus: “Bianconeri in difficoltà, Cuadrado in calo”

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sul momento del club bianconero, parlando anche di Cuadrado.

redazionejuvenews

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del match tra il Monza e i bianconeri. Ecco le sue parole: "Vedo una squadra in difficoltà in diverse cose, non solo sullo sviluppo del gioco ma anche a livello fisico. A parte i primi quarti d'ora, la Juve subisce sempre l'avversario e non riesce mai ad imporre un ritmo e una intensità differente. E' la colonna vertebrale quella più in crisi, parlo di Bonucci, Cuadrado, Vlahovic che nelle ultime partite sta facendo un po' di fatica. Queste situazioni portano a questa classifica e a questi risultati".

Su Cuadrado: "E' dall'inizio dell'anno che non dribbla, crea superiorità, crossa e tira in porta. Non vorrei che il pensiero della sosta mondiale avesse un po' condizionato la scelta della preparazione, sono delle supposizioni che uno fa in base all'andamento della squadra in campo. Avevo parlato di Cuadrado proprio perché è uno dei giocatori simbolo di questi ultimi anni".

Sul futuro di Madama: "Loro hanno bisogno di confronto e capire quali siano le problematiche, ci vorrà molta autocritica da parte di tutti. Allegri è il comandante e ci mette la faccia, però ci sono 15/20 persone sotto di lui che lavorano per la squadra. C'è chi dovrà parlare della condizione fisica, chi dell'aspetto mentale, chi far provare nuove soluzioni in campo".