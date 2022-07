Birindelli: “Non mi aspettavo l’addio di Dybala, anno zero per la Juve”

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Romanews24, parlando anche del club bianconero. Ecco le sue parole: "Quando inizi un’annata sempre rincorrendo gli avversari e perdendo un grandissimo giocatore come Ronaldo, devi avere del tempo per ricominciare e far partire un nuovo ciclo. Questo per la Juventus è stato l’anno zero. Dal prossimo anno i traguardi da raggiungere saranno diversi. Su Dybala? Non mi aspettavo l'addio. Secondo me è stata una scelta dolorosa per entrambi. Dopo due anni di Covid c’è la necessità di far quadrare i conti e quindi si devono fare sacrifici. Se va all'Inter? In base alle sue richieste economiche credo che in Italia non ci siano squadre in grado di soddisfarle. Quindi penso che potrebbe andare all’estero".