Biasin: “Juventus squadra forte, non tutti i meriti sono di Allegri”

Ospite a Pressing, Fabrizio Biasin ha parlato della Juventus in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "Per me continuare a pensare che la Juventus non abbia le possibilità di dare fastidio all'Inter quando l'anno scorso ha fatto gli stessi punti pur giocando male e quest'anno sta facendo vedere di essere squadra significa sminuire i giocatori della Juventus e fare credere che sia solo un miracolo dell'allenatore. I giocatori della Juventus sono forti, Vlahovic è forte, Bremer è uno dei centrali più forti che ci sono, Szczesny è uno dei portieri più forti d'Europa, Danilo gioca nel Brasile, Rabiot è finalista dei Mondiali, Chiesa è il miglior giocatore italiano, Kostic lo vorrei nell'Inter e potrei continuare".