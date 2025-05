Biasin: “Giuntoli alla Juve? Non è stato all’altezza, un errore dietro l’altro”

Intervenuto nel corso di Radio Sportiva il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la stagione della Juve

Intervenuto nel corso di Radio Sportiva il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la stagione della Juve: “L’amarezza per il pareggio contro la Lazio e, in generale, per l’andamento in stagione, non deve condizionare il tifoso verso questo finale di campionato. La Juventus deve conquistarsi la Champions in queste ultime due partite. Giuntoli? il suo biennio a Torino non è all’altezza, si è visto un errore dietro l’altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi. Alla Juventus ho visto ammassare giocatori e non costruire una squadra”.

Juve, Giuntoli sotto esami

Come si può passare da colpi vincenti come Kvaratskhelia, Lobotka e Zambo Aguissa ad acquistare a suon di milioni giocatori dal dubbio valore come Douglas Luiz e Kelly? Difficile a dirsi ma qualcosa nel rapporto tra Giuntoli e la Juve non è andato come ci si sarebbe aspettati. Poi magari la situazione cambierà totalmente nel corso delle prossime stagioni, ma nei primi due anni in bianconeri il direttore sportivo italiano non è riuscito a lasciare il segno. Buona parte dei giocatori acquistati ha reso al di sotto delle aspettative e forse soltanto Thuram si può definire davvero un successo. Così non va. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: novità importanti da Pedullà <<<