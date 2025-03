Bertozzi: “Separazione tra Danilo e la Juventus una sorpresa”

Leonardo Bertozzi è ritornato sull'addio di Danilo alla Juve: per il giornalista esperto di calcio brasiliano, la notizia avrebbe sorpreso

Intervistato per TJ, Leonardo Bertozzi, giornalista di ESPN Brasil, è ritornato sull’addio di Danilo alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “É stata una sorpresa vederlo passare da capitano indispensabile ad uno scarto così in fretta. Adesso è al Flamengo con Alex Sandro ed è guidato da un bravo giovane allenatore come Filipe Luís. Penso che il suo punto di vista debba essere rispettato per la sua storia nel club. Avrà sentito molta differenza col cambio di allenatore con cui non é mai nato un feeling. Ha fatto bene a ritornare in patria. Oggi il Flamengo é la squadra più forte del Sudamerica e lotterà per tutti i trofei, oltre a giocare il Mondiale per Club”.

Bertozzi: “Arthur meglio che vada via. Bremer manca alla Juve”

Inoltre, sugli altri giocatori brasiliani del presente e del passato bianconero, il giornalista ha aggiunto: “Arthur? Se le cose non cambiano nella Juve, penso sia meglio andar via. Gli sta costando anche il posto nella Seleção. Bremer? Fondamentale. Si vede la differenza tra la Juve di Bremer e quella senza lui, molto più insicura in difesa. Speriamo torni bene anche in chiave Mondiale 2026. Kaio Jorge? Sta ancora giocando poco, gli infortuni e l’arrivo di Gabigol fanno di lui solo una riserva”. Leggi anche le parole di Danilo sull’addio alla Juventus <<<