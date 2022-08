Bernardeschi: “La mia esperienza alla Juve? Mi darei un 7+”

Ieri sera Federico Bernardeschi è stato ospite a Dazn, in collegamento dal Canada. Il fantasista del Toronto è tornato sulla sua esperienza alla Juventus , che ha lasciato questa estate a parametro zero dopo cinque anni: " Mi darei un 7+, qualcosa sicuramente poteva funzionare meglio . Non sono rimasto perché c'erano visioni differenti . La cosa bella è stato proprio il parlarci nel modo più sincero possibile, guardandosi in faccia e capendo che avevamo proprio visioni differenti. Abbiamo valutato questi cinque anni, volevamo valutare il futuro, poi tante cose portano a delle scelte, non è stata una questione tattico-tecnica o economica . Le visioni differenti da entrambe le parti ci hanno portato ai saluti. La Juve sta riaprendo un ciclo, ha iniziato l'anno scorso ma è questo anno che deve ricominciare ".

L'ex giocatore bianconero poi ha descritto il calcio che ha trovato in MLS: "Il calcio qui è molto intenso. Fa molto caldo, le trasferte sono lunghe e non è semplice non conoscendo le squadre. A livello tecnico sono leggermente indietro rispetto al calcio europeo, ma l'intensità è davvero alta. Non mi aspettavo questo, quando sono venuto a vedere sono rimasto stupito. Sono organizzati nei minimi dettagli e mi ha colpito davvero. Con gli altri che hanno giocato in Serie A ci aiutiamo spesso, abbiamo trovato una connessione italiana in Canada".