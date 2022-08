Juve, Allegri: “Buon secondo tempo. Peccato aver lasciato a casa 2 punti”

Al termine del match contro la Sampdoria, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Non abbiamo preso gol per due partite, è una cosa positiva. Nel primo tempo la Samp ha fatto bene, nella seconda frazione di gioco siamo cresciuti. Abbiamo fatto un gol annullato, qualche occasione buona. Siamo corsi troppo all'indietro, è un errore che non dobbiamo fare. In alcune cose dobbiamo migliorare. Peccato aver lasciato a casa due punti".